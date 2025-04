Chuva forte derruba árvore e deixa imóveis sem luz no bairro Lagoinha, em BH

A forte chuva que atingiu Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (16) provocou a queda de uma árvore de grande porte na rua Itapecerica, no bairro Lagoinha, região Noroeste da capital. Com o impacto, a via foi interditada pela BHTrans e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para desligar a fiação elétrica do local. Segundo a Cemig, cerca de 500 imóveis ficaram sem energia na região. A chuva também afetou o fornecimento em outros bairros das regiões Leste e Nordeste da cidade, como Sagrada Família, Horto e Santa Efigênia. A previsão é que o serviço seja normalizado até o fim da tarde. Equipes da prefeitura e da Cemig seguem no local para remoção da árvore e reparo da rede elétrica. A orientação é que motoristas evitem a região até a liberação da via.



