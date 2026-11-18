A forte chuva que atingiu Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, provocou alagamentos e deslizamentos de terra, inclusive na parte alta da cidade. Um córrego que corta a região transbordou, inundando ruas e invadindo residências.



Após o temporal, moradores passaram o dia retirando a lama das casas e tentando recuperar móveis e objetos danificados pela água.



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