Chuvas e ventos fortes deixaram rastro de destruição em Belo Horizonte

A chuva que atingiu Belo Horizonte nesta quarta-feira (22) durou cerca de duas horas e deixou um rastro de destruição pela cidade. Além do volume de água, a força do vento, que chegou a quase 60 quilômetros por hora, registrou prejuízos. Foram árvores derrubadas, telhados arrancados e casas sem energia elétrica. De acordo com a Defesa Civil, 24 árvores caíram em vias públicas ou sobre casas e prédios durante o temporal.