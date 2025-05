Cinco centros de saúde estão com horário estendido para desafogar UPAs em BH

Cinco centros de saúde em Belo Horizonte estenderam o horário de atendimento até as 19h deste sábado (17) para vacinar a população contra a gripe e atender a pacientes com sintomas de doenças respiratórias. Apesar da baixa cobertura vacinal de 30%, a prefeitura pretende atingir a meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. As unidades de saúde participantes são Rio Branco, Heliópolis, São Paulo, Betânia e Carlos Renato Dias. Elas se disponibilizam a atender quem trabalha em horário comercial.



