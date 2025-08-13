Circuito de segurança flagra momentos antes e depois de assassinato de gari em BH

Um circuito de segurança registrou instantes antes e depois da morte do gari Laudemir Fernandes, assassinado com um tiro disparado por um empresário, na segunda-feira (11), no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte.



Primeiro, o carro do atirador passa e vira a esquina. Depois, Laudemir aparece carregando um saco de lixo que tinha coletado. Ele para e parece ver a confusão, mas segue em direção ao caminhão. Instantes depois, o gari volta, dessa vez com a mão na barriga, já ferido. Ele cai no chão e é socorrido por um dos colegas de trabalho.



A imagem confirma o depoimento da motorista do caminhão. Segundo ela, Laudemir não estava próximo no momento em que ela foi ameaçada pelo suspeito, ele estava mais acima, coletando os sacos em outra rua.



O suspeito, Renê da Silva Nogueira Júnior, está preso preventivamente no Ceresp Gameleira. Ele foi detido na tarde de segunda-feira, em uma academia de luxo na mesma região onde o crime aconteceu.



