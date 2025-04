Clínica é interditada e 90 pessoas são resgatadas de maus-tratos e cárcere em Contagem (MG)

Uma clínica de reabilitação para dependentes químicos no bairro Granja Vista Alegre, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi interditada após denúncias de maus-tratos e cárcere privado. Durante a fiscalização, equipes da Prefeitura encontraram cerca de 90 pessoas em situação de extrema negligência, incluindo dependentes químicos, idosos, migrantes e pessoas em sofrimento mental.



O local apresentava condições sanitárias precárias, com apenas um banheiro para dezenas de internos, refeições escassas e alimentos estragados. Os internos eram obrigados a comprar itens básicos a preços abusivos. Além da arrecadação com as vendas, a clínica cobrava dos familiares cerca de R$2.000 mensais pela internação de seus parentes no local.



Segundo o secretário de Cidadania e Direitos Humanos, Marcelo Lino, o cenário era alarmante: "Encontramos pessoas sujas, sem alimentação adequada, dopadas e privadas de liberdade." A clínica operava sem alvará da Vigilância Sanitária e não possuía autorização da Prefeitura.



Além do responsável pela clínica, funcionários também serão investigados por possíveis agressões.



