CNT aponta que número de usuários de transporte coletivo caiu quase 15% nos últimos sete anos

O número de pessoas que usam o transporte coletivo nas grandes cidades caiu quase 15%, nos últimos sete anos, segundo dados de uma pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte). Para reverter essa queda, empresários do setor se reúnem em Belo Horizonte e têm pela frente a missão de adotar medidas para melhorar o transporte público de passageiros e a mobilidade urbana. Veja a reportagem completa no vídeo acima.