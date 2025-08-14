Colegas que presenciaram assassinato de gari contam como tudo aconteceu

Os colegas que presenciaram o assassinato do gari Laudemir Fernandes, em Belo Horizonte, contaram como tudo aconteceu. Ellen Dias, que dirigia o caminhão de lixo, relatou que o motorista fez ameaças enquanto tentava ultrapassar. Os trabalhadores afirmaram que o agressor desceu do carro armado e atirou em Laudemir. Com o auxílio de imagens, Renê foi identificado e preso pela polícia. Os colegas da vítima manifestaram preocupação com a segurança dos trabalhadores e pediram respeito à profissão dos coletores de lixo.



