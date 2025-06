Com aposta de apenas R$5, ganhador da mega-sena é mineiro de Matozinhos (MG)

Um morador de Matozinhos, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, é o novo milionário do momento. Com uma aposta de apenas R$5, o ganhador da mega-sena levou um prêmio de R$ 127 milhões. A sequência de números premiados escolhida pelo vencedor foi 15, 16, 43, 46, 47 e 51. A cidade está em clima de curiosidade e especulação sobre a identidade do sortudo. O vencedor tem até noventa dias para retirar o prêmio em uma agência bancária. Caso contrário, o valor será destinado ao Tesouro Nacional.



