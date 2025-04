Com aumento de 54% nas internações por doenças respiratórias, Contagem (MG) amplia leitos de UTI

O número de internações por doenças respiratórias em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, aumentou 54% em abril, afetando principalmente crianças e idosos. Para enfrentar a situação, a prefeita Marília Campos anunciou a ampliação dos leitos de UTI do Centro Materno Infantil (CMI), que passaram de 10 para 30, além da expansão de leitos de enfermaria nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) que atendem pediatria. "Tínhamos 10 leitos de UTI e agora temos 30, além de estarmos ampliando os leitos de enfermaria nas UPAs que contam com atendimento pediátrico", afirmou a prefeita.



A prefeita explicou que um decreto de emergência foi assinado para facilitar a contratação de profissionais e a compra de insumos. As UPAs da cidade já registram quase o dobro de atendimentos em comparação aos meses anteriores. A vacinação contra a influenza é fortemente recomendada, com ações de imunização reforçadas em escolas.



