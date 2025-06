Com greve de professores, apenas 45 escolas municipais seguem ativas em BH

Os professores concursados da rede municipal de ensino de Belo Horizonte decidiram manter a greve iniciada no dia 5 de junho. A paralisação afeta diretamente as famílias que agora precisam rearranjar suas rotinas. Segundo o sindicato, 85% dos professores aderiram à greve, enquanto a prefeitura propôs um reajuste salarial de 2,49%, insuficiente para as reinvindicações da categoria. Apenas 45 escolas estão funcionando normalmente na cidade. A nova assembleia acontecerá no dia 17 de junho.



