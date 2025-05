Comerciante é investigado por morte de homem em situação de rua, em BH

Igor Gomes Xistos dos Santos, 27 anos, foi encontrado morto no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. Moradores chamaram a polícia após ouvirem um tiro. A vítima estava baleada, e testemunhas relataram uma discussão antes do disparo. A polícia investiga o envolvimento de um comerciante local, ainda procurado. O caso está sob a responsabilidade da Polícia Civil para uma investigação detalhada. Segundo a Polícia Militar, Igor saiu da prisão em março, após cumprir pena por roubo, tráfico e furto.



