Comerciante repete doação de peixes há 32 anos no bairro Bonfim, em BH

A tradicional distribuição de peixes no bairro Bonfim, na região Noroeste de Belo Horizonte, atraiu milhares de pessoas nesta sexta-feira (18). O comerciante Afonso Teixeira começou a ação em 1991 e interrompeu apenas durante a pandemia. Maurício Gonçalves, um dos participantes, chegou no dia anterior para garantir seu lugar na fila. "Todo ano eu faço isso para evitar tumulto," afirmou. Cada pessoa recebeu dois quilos, contribuindo para um almoço especial na comunidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!