Comerciante tem caminhonete furtada e vem recebendo multas por infrações de trânsito em BH

O drama de Eliane, comerciante de Belo Horizonte, começou no último dia 12, quando a caminhonete dela foi furtada no bairro Nova Cintra, na região Oeste da capital. Desde então, além de ficar sem o veículo usado no trabalho, ela passou a receber diversas multas em casa.



Imagens enviadas pelo seguro mostram a caminhonete circulando pelas ruas de Itaúna, a cerca de 80 km de BH. No mesmo dia do crime, o veículo passou em alta velocidade por radares na MG-431.



A comerciante, que usa a caminhonete para transporte de funcionários e mercadorias, diz que está sem conseguir trabalhar.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!