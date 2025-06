Comerciante tem loja de materiais elétricos invadida mais de 10 vezes em BH

Um homem foi flagrado invadindo uma loja de materiais elétricos no bairro Maria Helena, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Vestido de preto e com um chapéu colorido, o suspeito chegou ao local por volta das quatro da manhã, utilizou o telhado para entrar e furtou fios de cobre, causando um prejuízo que ultrapassa R$ 10 mil. Segundo o proprietário, essa é a décima primeira invasão na loja.



