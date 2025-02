Comerciantes da região hospitalar reclamam da sujeira na praça João Pessoa, em BH

Moradores e comerciantes que vivem próximo a praça João Pessoa, no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, denunciam condições precárias do espaço. Segundo a população da região, a praça foi tomada por moradores em situação de rua que estariam trabalhando com material reciclável e deixam o lugar repleto de lixo. Uma comerciante denuncia, ainda, que os moradores fazem uso de drogas.