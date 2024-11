Comerciantes denunciam insegurança após roubos no bairro Tirol, em BH

Comerciantes do bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, estão apreensivos com a ação de criminosos na área. Alguns estabelecimentos foram alvo do mesmo suspeito durante dois dias seguidos. A população pede mais ações da polícia para conter a criminalidade. Eles intensificaram a segurança com câmeras e vigilantes diante da onda de insegurança. Veja a reportagem completa no vídeo acima.