Comerciantes do Centro de BH denunciam aumento de furtos na região

Os comerciantes do hipercentro de Belo Horizonte estão enfrentando uma onda de furtos e arrombamentos. Um caso marcante ocorreu na rua Tupinambás, onde criminosos invadiram uma loja de calçados e uma casa de jogos ilegais. Os suspeitos desligaram o circuito de segurança da loja para roubar produtos. "O prejuízo é cada calçado valorizado. Calculei mais uns R$ 10 mil", declarou o comerciante afetado. Além disso, mesmo as câmeras de segurança e o sistema Olho Vivo não têm impedido os criminosos, que continuam a desafiar a segurança local.



