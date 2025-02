Comerciantes sofrem com aumento de furtos no bairro Santa Amélia em BH

Os comerciantes do bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, estão preocupados com o aumento dos furtos na área. Recentemente, dois homens furtaram uma loja de açaí durante a madrugada e levaram tudo o que conseguiram carregar.



As câmeras de segurança da loja registraram a ação dos criminosos. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais mostram que os furtos aumentaram no Santa Amélia. Em 2024, foram registrados 456 casos, o que representa quase 11% a mais do que no ano anterior.