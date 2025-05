Companhias de dança se reúnem para competir em nova edição do MegaDance, em BH

No próximo sábado (17), acontece em Belo Horizonte, mais uma edição do Mega Dance, promovido pela Força Jovem Universal, em Belo Horizonte. O evento reúne seis companhias de dança em uma competição que busca não apenas entreter, mas também oferecer apoio a jovens que enfrentam dificuldades emocionais. O Mega Dance promete ser um espaço de transformação e integração, com apresentações artísticas carregadas de mensagens de superação. O evento acontece às 15h no La Vista Beagá – Rooftop Shopping, dentro do BH Outlet, no bairro Belvedere, na região Centro-sul da capital mineira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!