Comunidade denuncia acúmulo de lixo e riscos à saúde em bairro de Belo Horizonte

Sem coleta adequada e com apenas uma lixeira para cerca de 3 mil pessoas, moradores do bairro Lajedo, na região Norte de BH, enfrentam problemas diários com o lixo. Além de entulho, colchões e restos de móveis, o local atrai insetos, ratos e escorpiões. A caçamba transborda logo após o recolhimento, que ocorre só três vezes por semana. Quem vive perto sofre com o mau cheiro e o risco à saúde. A comunidade pede um plano da prefeitura para resolver a situação.



