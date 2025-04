Confira bastidores dos preparativos da estreia de Power Couple Brasil 7 nesta terça-feira (29)

A sétima edição do programa Power Couple Brasil estreia nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD. O repórter Asafe Alcântara visitou a mansão em Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo, para revelar os detalhes dos bastidores. Durante a visita, detalhes como a estrutura dos quartos e o campo de provas foram revelados. Ao todo, o programa terá 14 participantes.



