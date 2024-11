Confraternizações estão mais caras em BH neste fim de ano

Com aumento de 40% no movimento dos bares e restaurantes em Belo Horizonte com a chegada das festas de fim de ano, uma pesquis do site Mercado Mineiro apontou que o aumento dos aluguéis dos espaços e de itens básicos, como água e luz e alimentos, vão ter impacto direto nos custos das confraternizações. Segundo o levantamento, petiscos tradicionais em bares da capital tiveram alta no valor. Entre eles, a batata fritas qu subiu 5%, e a porção acompanhada com contrafilé, que teve alta de 6%. Nas bebidas, a cerveja, dependendo da marca, está 8% mais cara.