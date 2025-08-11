Confusão em boate termina com morte de segurança durante show no interior de MG

Durante um show em uma boate em Pará de Minas, a cerca de 80 km de Belo Horizonte, uma briga resultou na expulsão de um grupo de dentro do local. Um dos envolvidos, após ser retirado da casa de shows, retornou armado e disparou contra seguranças. Um homem, de 27 anos, morreu e outros dois seguranças ficaram feridos. A polícia investiga o caso e já identificou quatro suspeitos através das câmeras de monitoramento da casa noturna. Até o momento, ninguém foi preso. A boate lamentou a tragédia e informou que os funcionários e familiares estão recebendo suporte psicológico e jurídico.



