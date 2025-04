Congestionamento em avenida gera caos e fila de veículos na região da Pampulha, em BH

Motoristas denunciam congestionamento recorrente na Avenida Portugal, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em BH. O trânsito cheio causa longas filas de veículos. Ainda segundo alguns motoristas, diariamente a média é de 1h40min para se deslocar pela via. Especialistas em trânsito sugerem o alargamento das vias e melhorias no transporte público como soluções viáveis. A BH Trans foi contatada sobre possíveis obras na área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!