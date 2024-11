Conheça o Azulão, carregador que alegra os corredores da CEASA, na Grande BH

O carregador da Ceasa Minas, Eustáquio Pereira, conhecido como Azulão, é um exemplo de garra e talento artístico. Além de trabalhar no transporte de alimentos na central de abastecimento, em Contagem, na grande BH, ele desenvolveu sozinho as habilidades de desenhar e cantar. O apelido Azulão foi dado devido à sua cantoria, que lembra o canto do pássaro de mesmo nome. Veja a reportagem completa no vídeo acima.