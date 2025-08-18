Conselho Nacional de Procuradores discute agilidade judicial durante evento em Minas

Começou nesta segunda-feira (18), em Tiradentes, a cerca de 200 km de Belo Horizonte, no interior de Minas, o sexto encontro do Conselho Nacional de Procuradores. O tema deste ano é o treinamento em negociação, visando agilizar os processos judiciais. A programação se estende até quarta-feira (20) e inclui discussões sobre métodos autocompositivos. O procurador-geral de Minas Gerais, Paulo de Tarso, destacou a importância da capacitação para modernizar a solução de conflitos: "Buscamos celebrar acordos de forma mais célere para entregar justiça à sociedade".



