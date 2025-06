Copasa conserta vazamento, mas deixa buraco na calçada que impede acesso de moradores em BH

A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) realizou um reparo em um vazamento de água no bairro Nova Gameleira., na região Oeste de Belo Horizonte. Após a obra, foi deixado um buraco que impede a entrada e saída pela porta principal dos moradores da região. A companhia afirmou que enviará uma equipe técnica ao local para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias.



