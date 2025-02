Corpo de Bombeiros de Minas Gerais é comandado pela primeira vez por uma mulher

A coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan assumiu o comando do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nesta terça-feira (4). A nova comandante é a primeira mulher a assumir o cargo. A solenidade de passagem do comando geral aconteceu na academia da corporação, no bairro São Luiz, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O evento contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo), do vice Mateus Simões (Novo), de representantes das forças de segurança e outros órgãos da tropa.