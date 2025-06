Corpo de caseiro morto em MG é enterrado nesta quarta-feira (04), em BH

O corpo do caseiro Agostinho Dias de Assis, de 66 anos, vai ser enterrado na tarde desta quarta-feira (04), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.



O corpo de Agostinho foi encontrado, na sexta-feira (30), enterrado no quintal da casa onde ele trabalhava como caseiro em um condomínio de alto padrão. Ele estava desaparecido desde o dia 17 de maio. A descoberta aconteceu após o proprietário do imóvel estranhar um acúmulo de folhas no terreno e acionar a polícia.



Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito entrando no condomínio no dia seguinte ao desaparecimento da vítima e saindo horas depois, com roupas diferentes. A família aponta o companheiro como o principal envolvido no crime e afirma que ele sumiu após o ocorrido.



