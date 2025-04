Corpo de criança que morreu afogada em piscina é velado em Contagem (MG)

O corpo do menino de três anos que morreu afogado em uma piscina foi velado no cemitério Nossa Senhora da Glória, em Contagem, na região metropolitana de BH. A criança se afogou na tarde deste domingo (13) em um sítio durante um chá-revelação. Ele foi encontrado pelo padrasto e levado ao Hospital Municipal de Contagem, mas não sobreviveu. A perícia da Polícia Civil esteve no local para investigar o caso. Parentes e amigos preferiram não gravar entrevistas.