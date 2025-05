Corpo de 'Duzinho', fazendeiro que ficou 16 dias desaparecido, é enterrado em Baldim (MG)

O corpo do fazendeiro Cândido Martins, conhecido como "Duzinho", foi sepultado e enterrado pelos familiares nesta quinta-feira (29), em Baldim, a 95 km de Belo Horizonte. Ele e o amigo Edmar de Azevedo ficaram desaparecidos por 16 dias. Os cadáveres foram encontrados enterrados em uma área de mata na terça-feira (27). Os suspeitos, que cresceram na região, indicaram o local onde eles foram enterrados à polícia. A família acredita que o crime foi motivado por roubo, já que três dos suspeitos são usuários de drogas. Enquanto a investigação busca identificar mandantes ou se os próprios presos são os executores, a comunidade permanece apreensiva. O corpo de Edmar ainda espera liberação para sepultamento.



RELEMBRE O CASO



Edmar Azevedo, conhecido como “Zoião”, e Cândido Martins, conhecido como “Duzinho”, estavam desaparecidos há 16 dias.



O caso começou a ser investigado depois que familiares perderam o contato com Cândido. Um irmão tentou falar com ele, mas não conseguiu. Ao chegar na sede da fazenda, os parentes encontraram o carro dele com um vidro quebrado, gotas de um líquido vermelho que se assemelha a sangue e a casa toda revirada.



Os cadáveres estavam enterrados em uma área de difícil acesso na cidade de Baldim. Quatro suspeitos, com idades entre 25 e 34 anos, foram identificados e presos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!