Corpo de gari assassinado por empresário é velado nesta terça-feira (12) na Grande BH

O corpo de Laudemir de Souza Fernandes foi velado nesta terça-feira (12) em Contagem, na Grande BH. O gari, de 44 anos, foi assassinado enquanto trabalhava no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. Durante a cerimônia, familiares e amigos prestaram homenagens usando uniforme de trabalho da vítima. Descrito como tranquilo e protetor, Laudemir foi baleado por Renê da Silva Nogueira Júnior, empresário que se irritou com o caminhão coletor de lixo. Renê foi preso horas depois em uma academia e duas armas foram encontradas em sua casa. O suspeito é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais.



