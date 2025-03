Corpo de jovem desaparecida é encontrado enterrado em quintal de casa em Belo Horizonte

Três pessoas foram presas suspeitas de matar uma jovem de 21 anos que estava desaparecida há três dias em Belo Horizonte. O corpo de Clara Maria Venancio Rodrigues foi encontrado enterrado em uma casa no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha.



A vítima teria ido ao local onde foi morta, a casa de um ex-colega de trabalho, para cobrar uma dívida. Segundo um amigo de Clara, a jovem parou de responder mensagens e depois começou a agir de uma maneira suspeita, com mensagens que não eram compatíveis com a maneira com que ela agia usualmente. A Polícia Civil foi informada que a vítima estava desaparecida no domingo (9).



Em busca de pistas sobre o paradeiro de Clara, a polícia foi até a casa do ex-colega de trabalho da vítima, onde ela teria sido vista pela última vez. No local, o forte odor chamou a atenção dos investigadores e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a escavação.



A vítima foi encontrada em estado de decomposição avançado embaixo de uma fina camada de terra e concreto na entrada da casa. O corpo de Clara foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) e ainda não é possível determinar a dinâmica do crime.