Corpo de motorista de aplicativo assassinado é sepultado em Contagem (MG)

O motorista de aplicativo Edinando Santos Vieira, de 40 anos, foi enterrado nesta terça-feira (19) em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Edinando foi encontrado em uma rua e levado com vida para o Hospital Júlia Kubitschek atingido por dois disparos de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos. A dinâmica do crime ainda não foi esclarecida e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A família de Edinando pede justiça. Veja a matéria completa no vídeo acima.