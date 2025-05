Corpo de policial civil aposentado morto pelo próprio filho é velado em Belo Horizonte

O velório do policial civil aposentado, Geraldo Afonso de Sá, de 87 anos, aconteceu na tarde desta segunda-feira (19) no bairro Lagoinha, na região Noroeste de Belo Horizonte. O homem foi assassinado e o principal suspeito pelo crime é seu próprio filho, um jovem de apenas 23 anos. Após cometer o crime, o suspeito saiu nu pelas ruas e foi preso pela polícia. Segundo relatos de vizinhos, o filho da vítima demonstrava comportamentos estranhos e tinha laudos que apontavam doenças psicológicas. Há cerca de dois meses antes do crime, uma briga entre o pai e o filho resultou na internação psiquiátrica do jovem. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o crime.



