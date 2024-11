Corpo de torcedor do Cruzeiro morto em emboscada é velado em Sete Lagoas (MG)

O torcedor do Cruzeiro, José Victor Miranda, de 30 anos, que morreu após um ataque da torcida organizada do Palmeiras a do Cruzeiro, foi velado em Sete Lagoas, cidade a 72 km de Belo Horizonte, nesta terça-feira (29). A emboscada aconteceu na rodovia Fernão Dias, próximo a Mairiporã, em São Paulo. Veja a reportagem completa no vídeo acima.