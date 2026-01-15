Flagrante: câmeras mostram a movimentação da corretora mineira desaparecida em GO
A mulher desapareceu em Caldas Novas (GO), onde mora; Polícia Civil investiga o caso
Ainda é um mistério o desaparecimento da corretora, natural de Minas Gerais, Daiane Alves Souza, de 43 anos. Os familiares da mulher buscam respostas do paradeiro dela há quase 30 dias. A mulher desapareceu em Caldas Novas (GO), onde mora. O prédio onde ela vive é o último local onde foi vista. Câmeras de segurança flagraram os últimos minutos em que foi vista.
Últimas
Veja a última imagem que flagrou a corretora mineira desaparecida em GO
Vídeos mostram últimos momentos de Daiane Souza no prédio onde mora
