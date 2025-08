Coruja desaparece em Contagem (MG) e família oferece recompensa para encontrar ave

Uma família de Contagem, na Grande BH, está à procura de Luna, uma coruja que desapareceu há quase dez dias, em 28 de julho. Considerada parte da família, a ave tem uma dieta específica e é legalizada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). A tutora do animal conta que o recebeu como presente durante um período difícil e criou um forte vínculo. Para incentivar o retorno da coruja, a família ofereceu uma recompensa de R$300.



