Cratera prejudica trânsito na Via do Minério, na região do Barreiro, em BH Obras no local já duram dois meses e motoristas ainda não receberam soluções

Balanço Geral MG|Do R7 06/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share