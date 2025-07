Criança é abusada sexualmente após ser atraída por homem que a prometeu um brinco em BH

Uma menina de 10 anos foi abusada sexualmente no bairro Capitão Eduardo, na região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo a família, ela estava brincando na rua com a sobrinha, de 6 anos, quando desapareceu.



Durante as buscas, a irmã da vítima, mãe da criança de 6 anos, encontrou o batom da menina na porta da casa do suspeito. Ela avisou ao pai sobre o desaparecimento. Ao chegar na casa, o pai escutou a vítima gritando por socorro, arrombou a porta e encontrou a filha e o homem nu. Durante a confusão, o suspeito, de 35 anos, fugiu.



A menina relatou que foi atraída pelo homem com promessas de brinquedos e agredida antes do abuso. Ela recebeu atendimento médico para escoriações e lesões. O suspeito está sendo procurado pela polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!