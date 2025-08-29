Criminoso furta carro e causa acidente de trânsito durante fuga em Belo Horizonte

Um homem de 32 anos foi preso após furtar um veículo na frente do dono, no bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O proprietário de 27 anos tentou impedir a fuga segurando na janela, mas caiu no chão.



Durante a perseguição, o criminoso avançou o sinal vermelho e bateu em uma moto. O piloto, motorista de aplicativo, e a passageira ficaram feridos. O carro foi recuperado pela polícia, mas teve grandes danos.



