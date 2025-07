Criminoso invade salão de beleza e causa prejuízo de R$ 50 mil em Belo Horizonte

Um homem invadiu um salão de beleza no bairro Savassi, na região Centro-sul de Belo Horizonte, causando um prejuízo estimado em R$ 50 mil. A ação foi registrada por câmeras de segurança. O suspeito arrombou a porta do estabelecimento e levou uma sacola com produtos furtados, incluindo extensões de cabelo, os chamados mega-hair. Apesar da presença de porteiro e zelador na galeria, ninguém percebeu o crime. As imagens já estão com a polícia para investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!