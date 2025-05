Criminosos aplicam golpes em trabalhadores que optam por Saque Aniversário do FGTS

Mário, um trabalhador, descobriu descontos indevidos em sua conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) enquanto consultava o saldo disponível em sua conta. O homem foi vítima de golpistas. A advogada especialista em direito do consumidor destacou o aumento desse tipo de golpe, enfatizando a responsabilidade da Caixa em garantir a segurança das transações e interromper saques não autorizados. Ainda segundo a especialista, os consumidores devem monitorar frequentemente suas contas e alterar suas senhas para evitar surpresas desagradáveis.



