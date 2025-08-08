Criminosos arrombam caminhão frigorífico e furtam quase R$ 30 mil em picanha em BH

Câmeras de segurança flagram o momento em que criminosos furtaram cerca de 20 caixas de carne nobre de um caminhão frigorífico, no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O prejuízo foi estimado entre R$ 25 mil e R$ 30 mil. O motorista havia acabado de descer para fazer uma entrega quando os criminosos arrombaram o baú e levaram picanha, contra-filé e bife de chorizo. Nas imagens é possível ver os ladrões pegando as mercadorias e atravessando a avenida. O motorista acredita que estava sendo seguido e disse que a carga provavelmente será vendida de forma clandestina.



