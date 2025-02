Criminosos colocam fogo em ônibus e deixam carta de justificativa em Ribeirão das Neves (MG)

Um ônibus foi incendiado, na madrugada desta sexta-feira (31), às margens da BR-040, na cidade de Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Os criminosos deixaram uma carta dentro do coletivo. De acordo com a Polícia Militar, três homens armados com um revólver e um facão obrigaram o motorista a descer, atearam fogo no veículo e fugiram. O texto no papel dizia que a ação foi uma retaliação contra problemas ocorridos em um presídio na cidade.