Criminosos furtam ar-condicionado e deixam prejuízo de R$ 3.000 em Belo Horizonte

Equipamento foi levado em carrinho de supermercado; onda de furtos preocupa moradores do bairro Castelo, na região da Pampulha

Balanço Geral MG

Um furto inusitado chamou atenção no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que criminosos levaram o condensador de um ar-condicionado de uma loja. O equipamento, avaliado em cerca de R$ 3.000 foi levado em um carrinho de supermercado. A falta de policiamento e a sensação de impunidade são queixas de moradores e comerciantes da região.

