Criminosos furtam ar-condicionado e deixam prejuízo de R$ 3.000 em Belo Horizonte

Um furto inusitado chamou atenção no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que criminosos levaram o condensador de um ar-condicionado de uma loja. O equipamento, avaliado em cerca de R$ 3.000 foi levado em um carrinho de supermercado. A falta de policiamento e a sensação de impunidade são queixas de moradores e comerciantes da região.



