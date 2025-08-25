Criminosos furtam carrinho de catadora de recicláveis em Belo Horizonte

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois suspeitos furtaram o carrinho de trabalho de uma catadora de recicláveis, no bairro São Geraldo, na região Leste de Belo Horizonte. Nas imagens, um deles aparece arrastando o equipamento laranja durante a madrugada. O carrinho, avaliado em cerca de R$ 3 mil, havia sido emprestado por uma associação para que a vítima pudesse complementar a renda da família. Ela contou que deixava o objeto preso com corrente na grade da casa, já que não passava pelo portão.



