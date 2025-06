Criminosos invadem casa e roubam joias do jogador Guilherme Arana, do Atlético, em BH

A casa do lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, foi furtada, na manhã desta sexta-feira (20). O atleta e a família estão de férias nos Estados Unidos. A funcionária chegou à residência, encontrou o local revirado e acionou a vigilância privada.



Segundo o tenente Wallison Inácio, da Polícia Militar, os suspeitos levaram roupas, eletrônicos e joias, além de sinais de arrombamento em um portão lateral.



A polícia está buscando imagens que possam identificar os autores e ajudar na recuperação dos itens roubados. A colaboração da comunidade é fundamental para a investigação, e qualquer informação pode ser repassada via 190 ou 181.



