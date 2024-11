Criminosos invadem loja de bateria veicular em BH e causam prejuízo de R$ 18 mil

Uma loja de baterias, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, foi invadida por assaltantes na madrugada do último dia 16, quando foram levadas 26 baterias novas, 10 usadas — incluindo aquelas que aguardavam assistência — e ferramentas. O prejuízo é de R$18 mil e o comerciante está enfrentando dificuldades para trabalhar. Além das baterias, ferramentas foram levadas e o estabelecimento ficou danificado. Veja a matéria completa no vídeo acima.